Шпионаж в Украине: СБУ открыла уголовные производства в отношении 10 граждан РФ

СБУ открыла производство в отношении россиян за шпионаж. Фото: expres.online

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За шпионаж на территории Украины СБУ в 2018 году открыла уголовные производства против 10 граждан Российской Федерации.

Как заявил на сегодняшнем брифинге в Киеве представитель контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Нестюк, в этом году представители спецслужбы объявили о подозрении в совершении преступления четырем россиянам.

«Десять человек стали фигурантами уголовных производств по ст. 114 УКУ, четверым объявлено о подозрении… Когда мы говорим об иностранных гражданах, то есть представителей определенных организаций, групп или их представителей — это ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины», — отметил Нестюк.

По словам представителя спецслужбы, эта статья УК квалифицирует действия исключительно граждан иностранных стран.

Напомним, Служба безопасности Украины с начала 2018 года объявила подозрение и выдвинула обвинения в государственной измене 46 украинцам, а еще четырем сообщила о подозрении в шпионаже.

Также с начала года в суд было направлено 37 обвинительных актов в уголовных производствах, которые расследовались следователями органов безопасности по признакам совершения государственной измены.