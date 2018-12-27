Песни Бабкина, Kazkа и «Антитіл» стали самыми популярными в украинском радиоэфире 2018 года

Топ-40 составлен на основе еженедельного мониторинга плей-листов украинских радиостанций, фото: Flickr

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Racurs.ua

Опубликован список сорока самых ротируемых песен украинского радиоэфира в 2018 году.

Он составлен на основе еженедельного мониторинга плей-листов украинских радиостанций медиа-сервисом «ФДР». Об этом сообщается на сайте компании.

Самой популярной песней года в радиоэфире Украины стала композиция Сергея Бабкина «Де Би Я». На втором месте композиция британского исполнителя Зейна Малика и австралийской певицы Сии Dusk Till Down.

Третью строчку заняла композиция группы «Антитіла» «ТДМЄ". А вот самая популярная песня украинской YouTube Kazka «Плакала» оказалась на четвертой позиции.

Авторству украинских исполнителей принадлежат 25 песен из этого перечня. Авторы еще четырех композиций — из США, по трое — из Великобритании и Германии, двое — из Молдовы. Также в рейтинге есть представители Литвы, Франции и России.

Некоторые из украинских исполнителей попали в этот перечень несколько раз, в частности Таяна — трижды.

Напомним, недавно компания Google опубликовала перечень наиболее популярных видео украинского сегмента YouTube.