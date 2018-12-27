Пісні Бабкіна, Kazkа й «Антитіл» стали найпопулярнішими в українському радіоефірі 2018 року

Топ-40 складено на основі щотижневого моніторингу плей-листів українських радіостанцій, фото: Flickr

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Racurs.ua

Оприлюднено перелік сорока найбільш ротованих пісень українських українського радіоефіру в 2018 році.

Його складено на основі щотижневого моніторингу плей-листів українських радіостанцій медіа-сервісом «ФДР». Про це повідомляється на сайті компанії.

Найпопулярнішою піснею року в радіопросторі України стала композиція Сергія Бабкіна «Де Би Я». На другому місці композиція британського виконавця Зейна Маліка та австралійської співачки Сії «Dusk Till Down».

Третю сходинку посіла композиція гурту «Антитіла» «ТДМЄ". А от найпопулярніша пісня українського YouTube Kazka «Плакала» опинилася на четвертій позиції.

Авторству українських виконавців належать 25 пісень з цього переліку. Автори ще чотирьох композицій — зі США, по троє - з Великої Британії та Німеччині, двоє - з Молдови. Також у рейтингу є представники Литви, Франції та Росії.

Деякі з українських виконавців потрапили до цього переліку кілька разів, зокрема Таяна — тричі.

Нагадаємо, нещодавно компанія Google опублікувала перелік найбільш популярних відео українського сегмента YouTube.