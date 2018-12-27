Сміттєва проблема: в Україні створять єдиний орган із управління відходами

В Україні створять єдиний орган із управління відходами. Фото: Build Portal

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Сміттєву проблему в Україні урядовці збираються вирішити шляхом створення єдиного органу з управління відходами. Це питання, за словами міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, буде розглянуто на початку 2019 року.

В рамках ухваленої Кабінетом міністрів у 2017 році стратегії управління відходами передбачається створення єдиного органу виконавчої влади, який регулюватиме сферу відходів і займатиметься розбудовою інфраструктури для поводження з ними, інформує прес-служба Міністерства екології України.

Як зазначив Семерак, для створення цього органу необхідно ухвалити Національний план управління відходами і врегулювати секторальне законодавство.

Планується, що уряд розгляне такий план у перші місяці 2019 року. Рамковий законопроект «Про управління відходами» перебуває на заключній стадії погодження і вже в лютому його буде внесено на правову експертизу до Міністерства юстиції.