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Ракурс
В Украине создадут единый орган по управлению отходами. Фото: Build Portal

Мусорная проблема: в Украине создадут единый орган по управлению отходами

27 дек 2018, 15:40
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Мусорную проблему в Украине чиновники собираются решить путем создания единого органа по управлению отходами. Этот вопрос, по словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, будет рассмотрен в начале 2019 года.

В рамках принятой Кабинетом министров в 2017 году стратегии управления отходами предусматривается создание единого органа исполнительной власти, который будет регулировать сферу отходов и заниматься развитием инфраструктуры для обращения с ними, сообщает пресс-служба Министерства экологии Украины.

Как отметил Семерак, для создания этого исполнительного органа необходимо принять Национальный план управления отходами и урегулировать секторальное законодательство.

Планируется, что правительство рассмотрит такой план в первые месяцы 2019 года. Рамочный законопроект «Об управлении отходами» находится на заключительной стадии согласования и уже в феврале он будет внесен на правовую экспертизу в Министерство юстиции.

Источник: Ракурс


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