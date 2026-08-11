Массовый мор рыбы зафиксировали на трех водоемах под Киевом. Фото:

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Ракурс

Екологічна надзвичайна ситуація сталася в Київській області.

У неділю, 10 серпня, місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм в Борщагівській громаді. Сьогодні зафіксували загибель ще у двох. Попередні підрахунки показали, що йдеться про загибель близько 3 т риби. На місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з’ясування джерела забруднення. Про це очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Наразі експерти встановлюють причини події. Однією з основних версій може бути витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об'єктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації.

Наразі обмежено доступ відвідувачів до водойм. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку зафіксували загибель усього живого в Олексіївському ставку. У цій водоймі в один момент уся риба вимерла через забруднену воду. Причиною цього стало те, що місцеві представники окупаційної влади вирішили скидати каналізаційні відходи прямо у озеро.