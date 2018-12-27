Шпигунство в Україні: СБУ відкрила кримінальні провадження стосовно 10 громадян РФ

СБУ відкрила провадження щодо росіян через шпигунство. Фото: expres.online

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Через шпигунство на території України СБУ в 2018 році відкрила кримінальні провадження проти 10 громадян Російської Федерації.

Як заявив на сьогоднішньому брифінгу в Києві представник контррозвідки Служби безпеки України Володимир Нестюк, цьогоріч представники спецслужби оголосили про підозру у вчиненні злочину чотирьом росіянам.

«Десять осіб стали фігурантами кримінальних проваджень за ст. 114 ККУ, чотирьом оголошено про підозру… Коли ми говоримо про іноземних громадян, тобто представників певних організацій, груп чи їх представників — це ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України», — зазначив Нестюк.

За словами представника спецслужби, ця стаття ККУ кваліфікує дії виключно громадян іноземних країн.

Нагадаємо, Служба безпеки України з початку 2018 року оголосила підозру і висунула обвинувачення в державній зраді 46 українцям, а ще чотирьом повідомила про підозру у шпигунстві.

Також з початку року до суду було скеровано 37 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях, що розслідувались слідчими органів безпеки за ознаками вчинення державної зради.