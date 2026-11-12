Правоохоронці затримали 13 учасників інциденту в Петропавлівській Борщагівці. Фото:

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СБУ та Нацполіція затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Серед затриманих є 18-річний уродженець Запорізької області, який бив кувалдою по автівці патрульної поліції та автобусу Нацгвардії. А 22-річна місцева безробітна та 21-річний будівельник з Рівненщини блокували проїзд, пошкодили автобус НГУ та закликали до пошкодження спецтранспорту. Про це 12 листопада прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Правоохоронці також встановили, що одна з організаторок провокації використовувала підроблене посвідчення лікаря-хірурга. В спецслужбі стверджують, що ця місцева жителька видавала себе за медичного працівника й підбурювала людей до сутичок біля приватного будинку, де дислокувалися гвардійці.

Як з’ясувало розслідування, фігурантка не отримувала документів про вищу медичну, фармацевтичну або післядипломну освіту, а Міністерство охорони здоров’я України не видавало їй посвідчення лікаря, — заявили в СБУ.

Загалом наразі затримано 13 активних учасників заворушень. Сімом з них повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Цих людей вже арештували.

Ще шістьом громадянам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) ККУ.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі, — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 5 листопада в Нацполіції поінформували, що силовики встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях. Ще 24 громадянина поводилися агресивно, підбурювали натовп та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями та нацгвардійцями.