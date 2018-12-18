Фото: захоплення Луганської ОДА / Twitter

https://racurs.ua/ua/n115789-u-derjzradi-ta-shpygunstvi-za-rik-zapidozryly-50-ukrayinciv-dani-sbu.html

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Служба безпеки України (СБУ) з початку 2018 року оголосила підозру і висунула обвинувачення в державній зраді 46 українцям, а ще чотирьом повідомила про підозру у шпигунстві.

Так, 46 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), повідомляють УНН, посилаючись на відповідь СБУ на інформаційний запит.

Також у відомстві зазначили, що з початку року до суду було скеровано 37 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях, що розслідувались слідчими органів безпеки за ознаками вчинення державної зради.

Водночас, чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 114 КК України (шпигунство). В СБУ додали, що двох осіб, підозрюваних у шпигунстві, оголошено у розшук.

Як раніше повідомляв «Ракурс», нещодавно Верховний суд визнав незаконною і скасував постанову Верховної Ради № 1621-VІІІ, якою у вересні 2016 року було звільнено з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді. Раніше він також був главою Апеляційного суду Криму. Долю Чорнобука надалі вирішуватиме Вища рада правосуддя.