Фото: Захват Луганской ОГА / Twitter

https://racurs.ua/n115789-v-gosizmene-i-shpionaje-za-god-zapodozrili-50-ukraincev-dannye-sbu.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) с начала 2018 года объявила подозрение и выдвинула обвинения в государственной измене 46 украинцам, а еще четырем сообщила о подозрении в шпионаже.

Так, 46 лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), сообщают УНН, ссылаясь на ответ СБУ на информационный запрос.

Также в ведомстве отметили, что с начала года в суд было направлено 37 обвинительных актов по уголовным производствам, которые расследовались следователями органов безопасности по признакам совершения государственной измены.

В то же время, четырем лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 114 УК Украины (шпионаж). В СБУ добавили, что два человека, подозреваемых в шпионаже, объявлены в розыск.

Как ранее сообщал «Ракурс», недавно Верховный суд признал незаконным и отменил постановление Верховной Рады № 1621-VIII, согласно которому в сентябре 2016 года был уволен с должности судья Апелляционного суда Днепропетровской области Валерий Чернобук, подозреваемого в государственной измене. Ранее он также был главой Апелляционного суда Крыма. Судьбу Чернобука в дальнейшем будет решать Высший совет правосудия.