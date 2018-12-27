Режим тиші на Донбасі: сторони домовилися безстроково припинити вогонь, Росія ігнорує обмін полоненими (ВІДЕО)

Сторони домовилися припинити вогонь у ніч на 29 грудня, фото — 5 канал

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Режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі розпочнеться у ніч з 28 на 29 грудня.

Тиша має настати з 00.01 суботи 29 грудня, повідомив сьогодні у коментарі «Прямому» уповноважений представник України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Євген Марчук за результатами відеоконференції безпекової групи ТКГ.

Марчук розповів, що основною метою припинення вогню є ремонт декількох об'єктів важливої інфраструктури. Він неможливий без дотримання тиші.

«Україна запропонувала запровадити режим тиші із завтрашньої ночі, з 00.01 29 грудня. Були й інші пропозиції, але якщо коротко, то нам вдалося сьогодні досягнути такої домовленості», — повідомив Марчук.

Крім цього, на відеоконференції безпекової групи українська сторона поставила перед представником РФ питання негайного звільнення полонених моряків з екіпажів і захоплених росіянами суден.

У відповідь росіяни вийшли із зали, у якій проводилася скайп-конференція.

«Українська сторона поінформувала партнерів по нормандському формату про неприпустиму поведінку російських представників, які буквально тікають від обговорення будь-яких питань, пов‘язаних з провокацією на Азові», — прокоментувала цей демарш Ірина Геращенко, представник України в гуманітарній підгрупі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Крім того, сьогодні українська сторона вимагала провести 29 грудня відеоконференцію гуманітарної підгрупи щодо негайного звільнення заручників і політв‘язнів.

Київ був готовий обговорювати будь-які варіанти і кожне прізвище в кожному списку, аби зблизити позиції і вийти на компромісний варіант. Мета переговорів — здійснити обмін до Різдва, а саме 5 січня.

Росіяни заблокували і цю пропозицію.

«Їм начхати на своїх російських громадян в українських тюрмах. На жаль, вони не віддають і наших», — зазначила Геращенко.

«Ми намагаємося здійснити обмін 5 січня, щоб 150 осіб з обох сторін могли б бути на Різдво вже вдома. На наступному засідання робочої групи 29 грудня знову піднімемо це питання», — прокоментував сьогоднішню відеоконфренцію Євген Марчук.

Нагадаємо, що в ЛДНР вперто відмовляються контактувати щодо передачі ув’язнених напередодні Різдва. Бойовики називають пропозицію України піар-акцією.

Рівно рік тому відбувся останній обмін заручників. Він був найбільший в історії російсько-української війни, адже 27 грудня 2017 року на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Тоді Україна передала на окуповану територію 233 особи.