Рада підтримала закон про виплату звільненим із полону 50 тис. грн щомісяця під час лікування

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 9 жовтня, підтримала законопроект № 13627, який передбачають виплату 50 тис. грн щомісяця військовим, які після звільнення з полону потребують лікування.
За відповідне рішення проголосували 244 народні обранці.
Документ передбачає, що:
- військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис. грн;
- виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування;
- також врегульовується порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.
Нині такі виплати передбачені лише для тих, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва), — зазначив нардеп. — Але багато звільнених з полону потребують лікування через важкі захворювання, які вони отримали або які загострилися під час перебування в полоні.