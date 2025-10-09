Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час обміну полоненими, фото: Харківська ОВА

Рада підтримала закон про виплату звільненим із полону 50 тис. грн щомісяця під час лікування

9 жов 2025, 20:50
999

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 9 жовтня, підтримала законопроект № 13627, який передбачають виплату 50 тис. грн щомісяця військовим, які після звільнення з полону потребують лікування.

За відповідне рішення проголосували 244 народні обранці.

Документ передбачає, що:

  • військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис. грн;
  • виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування;
  • також врегульовується порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.

Нині такі виплати передбачені лише для тих, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва), — зазначив нардеп. — Але багато звільнених з полону потребують лікування через важкі захворювання, які вони отримали або які загострилися під час перебування в полоні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів