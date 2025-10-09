Рада підтримала закон про виплату звільненим із полону 50 тис. грн щомісяця під час лікування

Під час обміну полоненими, фото: Харківська ОВА

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 9 жовтня, підтримала законопроект № 13627, який передбачають виплату 50 тис. грн щомісяця військовим, які після звільнення з полону потребують лікування.

За відповідне рішення проголосували 244 народні обранці.

Документ передбачає, що:

військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис. грн;

виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування;

також врегульовується порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.