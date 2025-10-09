Рада підтримала законопроект про створення Кіберсил у складі ЗСУ. Фото:

Ракурс

Верховна Рада підтримала за основу законопроект про створення Кіберсил ЗСУ.

Український парламент у четвер, 9 жовтня, проголосував за основу за законопроект № 12349 «Про Кіберсили Збройних сил України». Цей документ, який визначає правовий статус і принципи діяльності нового роду військ, підтримали 255 народних депутатів. Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Зазначається, що Кіберсили стануть окремим підрозділом у складі ЗСУ та виконуватимуть спеціалізовані завдання у сфері кіберзахисту. Ця структура відповідатиме за кібероборону держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності в кіберпросторі.

Також законодавці пропонують створити кіберрезерв, куди залучатимуть цивільних. Ці громадяни тимчасово долучаться до Кіберсил і виконуватимуть завдання без необхідності набуття статусу військовослужбовця. Участь кіберрезервістів може бути періодичною та тимчасовою.

