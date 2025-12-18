Верховна Рада проголосувала за перейменування копійки у шаг. Фото:

Верховна Рада підтримала перейменування копійки у «шаг».

У четвер, 18 грудня, у першому читанні проект закону № 14093 про дерядянізацію назви розмінної монети за основу підтримали 264 народних депутатів. Документом пропонується змінити назву розмінної монети з «копійка» на питомо українську — «шаг». Про це повідомила прес-служба Верховної Ради.

У законі вказується, що «копійка» — спадщина московської імперії та радянського минулого. Натомість «шаг» — історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки.

Закон передбачає, що монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Нагадаємо, 15 грудня, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував нардепам проголосувати за проект закону № 14093, який передбачає перейменування «копійки» на «шаг».

Законодавці кажуть, що повернення «шагів» слугуватиме відновленню історичної справедливості та дерадянізації грошового обігу.