В Україні узгодили порядок реінтеграції військових після повернення з полону.

Міністр оборони Денис Шмигаль 10 жовтня підписав наказ, що визначає порядок реінтеграції захисників після повернення з російської неволі. Передбачається комплексна підтримка — відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціальна адаптація, допомога в спілкуванні з близькими, супровід фахівців, які знають, як працювати з колишніми полоненими. Про це очільник МОУ повідомив у Telegram.

Головне — повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у необов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації, — йдеться у повідомленні.

Передбачається три етапи реінтеграції громадян, які повернулися з полону:

підготовчий — ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів;

основний — медична допомога, психологічна підтримка, фіксація фактів катувань, відновлення документів;

додатковий — тривале лікування й реабілітація в спеціалізованих закладах, якщо це потрібно.

Шмигаль відзначив, що після повернення до частини колишні полонені військові залишатимуться під опікою фахівців ще рік.

Нагадаємо, востаннє обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 2 жовтня. Тоді з російської неволі визволили 185 військових та 20 цивільних — бійців ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Практично усі визволені полонені перебували в неволі з 2022 року.