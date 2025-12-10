Застосунок для «Резерв+» отримав важливе оновлення. Фото:

Застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+" оновився.

Тепер у додатку з’явилася нова функція — в електронному документі (Резерв ID) автоматично відображатиметься фото власника. Для цього користувачам потрібно оновити застосунок до останньої версії та оновити документ. Про це 10 грудня повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що додавання фото зробить процес перевірки документів швидшим та зручнішим й дасть «відчутну користь у повсякденних ситуаціях». А наявність фото «зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх».

В оборонному відомстві поінформували, щофото підтягуватиметься лише у користувачів із біометричним паспортом. Крім того, Резерв ID без фото залишається повноцінним юридичним документом.

Наголошується, що через високе навантаження в перші дні фото може з’являтися із затримкою. Якщо ж оновлення не відбудеться за кілька днів, то користувачам варто скористатися функцією «Виправити дані онлайн» у меню застосунку.

Нагадаємо, у вересні в Міноборони повідомили, що юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+", без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. А громадяни віком 25−60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично.