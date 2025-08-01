Екс-посадовець Міноборони розтратив 1 млрд грн. Фото: ОГП

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Екс-посадовець Міноборони розтратив 1 млрд грн на харчах для армії.

Військова контррозвідка та слідчі СБУ викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для Збройних сил України протягом березня-грудня 2022 року. До оборудки причетний колишній очільник одного із департаментів Міністерства оборони. Про це Служба безпеки України 1 серпня повідомила у Facebook.

Слідство з’ясувало, що перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

У спецслужбі переконують, що посадовець МОУ належно не перевірив обґрунтованість зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати бюджетних грошей. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, командир батальйону однієї з військових частин Донецької області організував незаконну виплату бойових надбавок на майже мільйон гривень. Таким чином він незаконно оформив додаткову грошову винагороду трьом військовим, які перебували в тилу.