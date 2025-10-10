Новости
Ракурс
В Украине определили порядок реинтеграции экс-пленников. Фото:

Минобороны определило порядок реинтеграции защитников по возвращении из плена

10 окт 2025, 20:59
В Україні узгодили порядок реінтеграції військових після повернення з полону.

Міністр оборони Денис Шмигаль 10 жовтня підписав наказ, що визначає порядок реінтеграції захисників після повернення з російської неволі. Передбачається комплексна підтримка — відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціальна адаптація, допомога в спілкуванні з близькими, супровід фахівців, які знають, як працювати з колишніми полоненими. Про це очільник МОУ повідомив у Telegram.

Головне — повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у необов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації, — йдеться у повідомленні.

Передбачається три етапи реінтеграції громадян, які повернулися з полону:

  • підготовчий — ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів;
  • основний — медична допомога, психологічна підтримка, фіксація фактів катувань, відновлення документів;
  • додатковий — тривале лікування й реабілітація в спеціалізованих закладах, якщо це потрібно.

Шмигаль відзначив, що після повернення до частини колишні полонені військові залишатимуться під опікою фахівців ще рік.

Нагадаємо, востаннє обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 2 жовтня. Тоді з російської неволі визволили 185 військових та 20 цивільних — бійців ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Практично усі визволені полонені перебували в неволі з 2022 року.

Источник: Ракурс


