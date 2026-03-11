Ракурсhttps://racurs.ua/
Військові отримають удвічі більше дронів Mavic, Autel та Matrice — Агенція оборонних закупівель за завданням Міноборони у січні та лютому законтрактувала рекордну кількість мультикоптерів.
Про це сьогодні, 11 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
У результаті військові отримають мінімум удвічі більше цих дронів, ніж за аналогічний період минулого року, — наголосив він. — Ідеться про Mavic, Autel, Matrice та інші мультикоптери, які щодня виконують критичні бойові завдання на тактичній глибині фронту. Збільшена потреба мультикоптерів — запит підрозділів.
Міністр зазначив, що ці дрони використовують для розвідки та коригування вогню на глибині до 5 км, ураження піхоти скидами, мінування шляхів і підвищення точності роботи FPV-дронів.
Уже в лютому поставки мультикоптерів збільшилися на 17%, порівняно із січнем. Нам вдалося оперативно провести тендери та законтрактувати необхідні обсяги, — зазначив Федоров. — Військо потребує їх у великих кількостях — під час бойових завдань підрозділи регулярно втрачають ці дрони.
Також міністр повідомив, що здійснюються роботи над альтернативами Mavic із використанням ШІ:
Уже тестуємо рішення, які найближчим часом масштабуватимемо на фронті.
Цього року також значно збільшуємо закупівлі ключових категорій дронів і засобів ураження: перехоплювачі, FPV та оптоволоконні дрони, розвідувальні крила й ударні дрони на оперативну глибину. Уже сформували річний план закупівель, щоб посилити Сили оборони, — додав він.