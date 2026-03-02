Аудит каждой потери на поле боя начнет Украина. Фото:

Аналіз втрат людей на полі бою розпочне українська влада.

Міністерство оборони України аналізуватиме кожну втрату. Таким чином чиновники планують виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Про це очільник оборонного відомства Михайло Федоров 2 березня повідомив у Telegram.

Людський капітал — найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна, — йдеться у повідомленні.

Нещодавно головком Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що втрати Сил оборони скоротилися на 13%, а військові втрати РФ значно зросли. За його словами, упродовж 2024−2025 років країна-агресор втратила 850 тис. осіб вбитими та пораненими.

Сирський наголошував, що турбота про підлеглих військовослужбовців — це один із критеріїв ефективності командирів. І обіцяв, що втратять свої посади командири, які не піклуються про своїх підопічних.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський наказав побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по РФ та їй економіці. І наголосив, що стратегічна ціль України — знищувати 50 тис. російських окупантів на місяць.