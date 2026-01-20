Новини
Федоров озвучив стратегічну ціль — знищувати 50 тис. окупантів щомісяця

20 січ 2026, 16:26
Стратегічна ціль України — знищувати 50 тис. російських окупантів на місяць.

У грудні минулого року українські Сили оборони ліквідували 35 тис. загарбників. Ці всі втрати верифіковані на відео. Однак, якщо кожного місяця країна-агресор РФ втрачатиме 50 тис. бійців, то це буде відчутно для ворога. Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив 20 січня під час спілкування з журналістами.

Якщо досягнемо показника в 50 тис. — побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні, — заявив він.

За словами очільника МОУ, президент Володимир Зеленський наказав побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по РФ та їй економіці. Загалом, як поінформував Федоров, потрібно зробити ціну війни для РФ такою, яку вона не зможе потягнути.

Інші заяви Федорова:

  • Уже цього місяця у військо постачать 40 тис. дронів-перехоплювачів.
  • Україна матиме свій аналог Mavic з більшою дистанцією польоту.
  • Формуємо дроново-штурмові підрозділи з новою доктриною — ця тактика вже показала результат, зокрема у Куп’янську.
  • Незабаром з’явиться проєкт Mission control — повний контроль циклу дронів: від закупівлі до результату на полі бою. Далі — запуск такого ж проекту для артилерії.
  • Ще одне завдання — сформувати підрозділи, які полюють на російських операторів дронів.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Федоров заявляв, що у розшуку Міністерства оборони України перебувають 2 млн громадян, а ще 200 тис. самовільно залишили військові частини. Посадовець наголошував, що потрібно вирішити ці проблеми, «щоб можна було рухатися далі».

