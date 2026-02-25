Антидронові сітки почали швидше будувати у прикордонних і прифронтових районах України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212284-minoborony-pryskorylo-budivnyctvo-antydronovyh-sitok.html

Ракурс

Антидронові сітки у прикордонних і прифронтових районах України почали швидше будувати.

Армія країни-агресора РФ активно застосовує безпілотники для атак на цивільний транспорт, рятувальників та ремонтні бригади поблизу лінії бойового зіткнення. Саме тому Міноборони пришвидшує будівництво антидронових сіток. Про це міністр оборони Михайло Федоров 25 лютого повідомив у Telegram.

У фокусі — дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення, — заявив він.

За словами Федорова, держава виділила додаткові 1,6 млрд грн на цей проект. У лютому, попри складну погоду, вдалося встановити антидроновий захист ще на 125 км доріг та відновити 55 км конструкцій.

Лише за місяць ми збільшили швидкість з 5 км на добу в січні до 12 км у лютому. Це суттєво посилило безпеку пересування військових і забезпечило стабільну роботу прифронтових громад, — йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що в березні МОУ планує облаштовувати до 20 км захисту щодня. А до кінця року в планах облаштувати ще 4 тис. км антидронового захисту автомобільних доріг.

Також тим часом триває будівництво фортифікаційних споруд у Харківській, Сумській та Чернігівській областях, аби «забезпечити стійкість оборони й ефективну протидію наступальним діям противника».

Нагадаємо, 24 лютого міністр оборони України Михайло Федоров представив план ведення війни проти Росії з трьох пунктів, ключовими аспектами якого є закрите небо, економічний тиск на країну-агресора та стабілізація фронту. Топ-пріоритет — закрити небо, що дозволить захистити цивільних та інфраструктуру.