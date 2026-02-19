Приложение «Резерв+» временно приостановит работу, фото: armyinform.com.ua

Ракурс

У застосунку «Резерв+" завтра, 20 лютого, з 00.00 до 03.00 не можна буде отримати послуги чи оновити «Резерв ID» — у цей час у реєстрі «Оберіг» проходитимуть планові технічні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF», — наголошують у Міноборони.

Зазначається, що роботи завершаться о 03.00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.