Во время обмена пленными, фото: Харьковская ОВА

Рада поддержала закон о выплате освобожденным из плена 50 тыс. грн ежемесячно во время лечения

9 окт 2025, 20:50
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 9 жовтня, підтримала законопроект № 13627, який передбачають виплату 50 тис. грн щомісяця військовим, які після звільнення з полону потребують лікування.

За відповідне рішення проголосували 244 народні обранці.

Документ передбачає, що:

  • військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис. грн;
  • виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування;
  • також врегульовується порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.

Нині такі виплати передбачені лише для тих, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва), — зазначив нардеп. — Але багато звільнених з полону потребують лікування через важкі захворювання, які вони отримали або які загострилися під час перебування в полоні.

Источник: Ракурс


