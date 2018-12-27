Грипп в Украине забрал за неделю четыре жизни

Уровень заболеваемости гриппом в Украине среди взрослых увеличился

https://racurs.ua/n116204-gripp-v-ukraine-zabral-za-nedelu-chetyre-jizni.html

Racurs.ua

От гриппа в Украине на этой неделе умерли четыре человека, сообщили 27 декабря в Министерстве здравоохранения Украины.

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превышены в восьми областях, но эпидемии гриппа пока нет.

На прошлой неделе гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 216 тыс. человек, из них 64,9% — дети в возрасте до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 6,5%.

Эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях. Но это не значит, что в этих регионах началась эпидемия.

В Минздраве утверждают, что вакцинировались от гриппа более 145 тыс. украинцев.

«Ракурс» сообщал, что на прошлой неделе от гриппа в Киеве умерли две женщины в возрасте 47-ми и 86-ти лет. Обе украинки находились в группе риска. А 18 декабря в Одесской области умер младенец от острой респираторной вирусной инфекции.