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Ракурс
В Одесской области от ОРВИ умер ребенок. Фото: Цензор.НЕТ

Медики сообщили подробности смерти младенца от ОРВИ в Одесской области

18 дек 2018, 09:39
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В Одесской области умер младенец от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Трагедия произошла на прошлой неделе, но пресс-центр Одесского лабораторного центра Министерства здравоохранения сообщил об этом только сегодня, 18 декабря.

Ребенок умер в Овидиопольском районе области. В лаборатории установили, что малыш подхватил инфекцию коронавируса. Также медики отметили, что летальный случай произошел из-за домашнего лечения, потому что родители ребенка не обращались за медицинской помощью.

Также медики сообщили, что в Одесской области за неделю количество больных гриппом и ОРВИ выросло на 5,4%. Показатель заболеваемости уже превысил эпидемический порог. Показатель госпитализации больных также вырос — в больницы в течение недели попал 321 человек. Больше всего гриппом и ОРВИ болеют дети (73,8% от общего количества больных).

Напомним, что в Одессе от кори умер еще один ребенок. Умершему мальчику был всего год и три месяца. Это уже третий ребенок в Одессе с начала 2018 года, который умер от кори.

Источник: Ракурс


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