Грипп унес жизни двух женщин в Киеве

В Киеве от гриппа скончались две женщины. Фото: expres.online

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Racurs.ua

От гриппа в Киеве сегодня умерли две женщины в возрасте 47-ми и 86-ти лет. Обе украинки находились в группе риска, отмечают врачи.

Одной из основных причин смерти женщин стало запоздалое обращение к врачу, сообщает «Укринформ» со ссылкой на ведущего инфекциониста Украины, заведующего кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовскую.

Обе пациентки имели сахарный диабет, разница лишь в том, что 47-летняя женщина о своем заболевании узнала впервые. Наличие этой болезни у людей вносит их в группу риска, поэтому при обнаружении первых симптомов гриппа им надо немедленно обращаться в медицинское учреждение. Киевлянки же пришли к врачу лишь на пятый день течения болезни.

На сайте Министерства здравоохранения сообщается о том, что по состоянию на 20 декабря, эпидпорог превышен в девяти областях Украины. Но этот показатель еще низкий, чтобы говорить об эпидемии в стране. За прошедшую неделю гриппом заболели более 213 тыс. человек, значительная часть из которых — это дети до 17 лет. Также известно о двух летальных случаях за период с 10 по 16 декабря.