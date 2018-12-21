Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Херсоне ограничили продажу алкогольных напитков, фото: Health.mil

Военное положение: херсонский горсовет ограничил продажу алкоголя

21 дек 2018, 16:48
999

Херсонский горсовет ограничил продажу алкоголя на время действия военного положения.

Алкоголь запрещено продавать в период с 18.00 до 9.00 в торговых заведениях, расположенных в радиусе 300 м от воинских частей, областного и городского военных комиссариатов, а также объектов пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Этот запрет будет действовать также в праздничные и выходные дни.

Отмечается, что ограничения относительно торговли алкоголем не касаются ресторанов.

Военное положение, введенное в конце ноября в ряде областей Украины, граничащих с Россией, непризнанным Приднестровьем и акваториями Черного и Азовского морей, продлится до 14.00 26 декабря.

Напомним, основанием для введения военного положения стала агрессия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины, осуществленная 25 ноября. Российские военные в акватории Керченского пролива обстреляли и захватили украинские корабли, которые направлялись в порты Азовского моря.

В результате инцидента в плен попали более 20-ти украинских военных, обвиняемых в якобы нарушении российских границ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше