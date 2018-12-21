Военное положение: херсонский горсовет ограничил продажу алкоголя

В Херсоне ограничили продажу алкогольных напитков, фото: Health.mil

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Racurs.ua

Херсонский горсовет ограничил продажу алкоголя на время действия военного положения.

Алкоголь запрещено продавать в период с 18.00 до 9.00 в торговых заведениях, расположенных в радиусе 300 м от воинских частей, областного и городского военных комиссариатов, а также объектов пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Этот запрет будет действовать также в праздничные и выходные дни.

Отмечается, что ограничения относительно торговли алкоголем не касаются ресторанов.

Военное положение, введенное в конце ноября в ряде областей Украины, граничащих с Россией, непризнанным Приднестровьем и акваториями Черного и Азовского морей, продлится до 14.00 26 декабря.

Напомним, основанием для введения военного положения стала агрессия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины, осуществленная 25 ноября. Российские военные в акватории Керченского пролива обстреляли и захватили украинские корабли, которые направлялись в порты Азовского моря.

В результате инцидента в плен попали более 20-ти украинских военных, обвиняемых в якобы нарушении российских границ.