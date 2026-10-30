Украинская делегация вместе с жителями Олешек отправилась в российскую Анапу. Фото:

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Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи в Краснодарському краї РФ.

З території країни-агресора евакуйовані мешканці вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами їх довезуть до України. Про це голова фракції «Слуга Народу» та член переговорної групи Давид Арахамія повідомив у Telegram.

Жителям міста надають допомогу із виїздом і до території, підконтрольній Україні, і до РФ — за їхнім бажанням. Моніторингові пабліки поінформували, що колона евакуаційних автобусів з Олешок розтягнулась на кілометри. Попередньо, 17 автобусів їде в Україну, а чотири автобуси їдуть в РФ.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо про досягнення за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовленості про проведення гуманітарної місії та евакуації цивільного населення з Олешок на Херсонщині.

Режим тиші в Олешках розпочався 27 жовтня триватиме до 22.59 1 листопада. Сторони пообіцяли не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області й тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи цієї гуманітарної місії.

Для евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних груп населення.