Воєнний стан: херсонська міськрада обмежила продаж алкоголю

У Херсоні обмежили продаж алкогольних напоїв, фото: Health.mil

https://racurs.ua/ua/n115986-voiennyy-stan-hersonska-miskrada-obmejyla-prodaj-alkogolu.html

Racurs.ua

Херсонська міськрада обмежила продаж алкоголю на час дії воєнного стану.

Алкоголь заборонено продавати в період з 18.00 до 9.00 в торгових закладах, розташованих в радіусі 300 м від військових частин, обласного та міського військових комісаріатів, а також об'єктів прикордонної служби. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Ця заборона діятиме також у святкові та вихідні дні.

Зазначається, що обмеження щодо торгівлі алкоголем не стосуються ресторанів.

Воєнний стан, запроваджений наприкінці листопада в низці областей Україні, котрі межують з Росією, невизнаним Придністров’ям та акваторіями Чорного й Азовського морів, триватиме до 14.00 26 грудня.

Нагадаємо, підставою для запровадження воєнного стану стала військова агресія Російської Федерації проти кораблів ВМС України, здійснена 25 листопада. Російські військові в акваторії Керченської протоки обстріляли та захопили українські кораблі, котрі прямували до портів Азовського моря.

Внаслідок цього інциденту в полон потрапили понад 20 українських військових, яких звинувачують у нібито порушенні російських кордонів.