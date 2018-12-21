Грип забрав життя двох жінок у Києві

У Києві через грип померли дві жінки. Фото: expres.online

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Racurs.ua

Від грипу в Києві сьогодні померли дві жінки у віці 47-ми і 86-ти років. Обидві українки перебували у групі ризику, наголошують лікарі.

Однією з основних причин смерті жінок стало запізніле звернення до лікаря, повідомляє «Укрінформ» із посиланням на провідного інфекціоніста України, завідувача кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольгу Голубовську.

Обидві пацієнтки мали цукровий діабет, різниця лише в тому, що 47-річна жінка про своє захворювання дізналася вперше. Наявність цієї хвороби у громадян вносить їх у групу ризику, тому при виявленні перших симптомів грипу їм треба негайно звертатися до медичного закладу. Киянки ж прийшли до лікаря лише на п’ятий день перебігу хвороби.

На сайті Міністерства охорони здоров’я повідомляється про те, що станом на 20 грудня, епідпоріг перевищено в дев’яти областях України. Але цей показник ще низький, щоб говорити про епідемію в країні. За минулий тиждень грипом захворіли понад 213 тис. осіб, значна частина з яких — це діти до 17 років. Також відомо про два летальні випадки за період із 10 по 16 грудня.