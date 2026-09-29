В Україні розпочався сезон грипу, фото: Центр громадського здоров’я МОЗ України

https://racurs.ua/ua/n216518-epidsezon-grypu-rozpochavsya-v-ukrayini-moz.html

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В Україні розпочався епідсезон грипу та інших ГРВІ 2026−2027 років.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України.

На цьому тижні розпочинається сезон посиленого епідеміологічного нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Він триватиме до 23 травня 2027 року, — розповіли у ЦГЗ. — Це період, коли захворюваність на грип та інші респіраторні інфекції традиційно зростає, а система епідеміологічного нагляду працює над тим, щоб вчасно фіксувати зміни епідемічної ситуації та реагувати на них.

Зазначається, що у цей період контроль проводитимуть на двох рівнях, які доповнюють одне одного:

рутинний нагляд показує, скільки людей хворіє;

дозорний нагляд — «чим саме».

Рутинний епідеміологічний нагляд здійснюють усі заклади охорони здоров’я країни.

Дозорна мережа охоплює 34 заклади охорони здоров’я у різних регіонах України. У цих закладах систематично відбирають зразки клінічних матеріалів для досліджень, щоб визначити, які саме віруси циркулюють, зокрема які штами грипу, та як вони змінюються протягом сезону. Ці дані допомагають визначити момент початку підйому та рівень інтенсивності захворюваності, а отже — вчасно помітити появу нових варіантів вірусів, зокрема з пандемічним потенціалом.

Цьогорічний сезон припадає на десятий рік роботи мережі дозорного епідеміологічного нагляду за грипом та ГРВІ в Україні, — зазначили у ЦГЗ.

За даними ЦГЗ, протягом серпня показники захворюваності на ГРВІ в Україні були на міжсезонному рівні: