Як музика допомагає боротися зі стресом, встановили учені

Як музика допомагає напруженому мозку «відскочити назад», встановили учені, фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n216123-yak-muzyka-dopomagaie-borotysya-zi-stresom-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Віддавна вважалося, що музика допомагає зняти стрес, але наукові дані з цього приводу є суперечливими.

Учені з Китайської академії наук у Пекіні дослідили, чому музика може бути таким ефективним засобом боротьби зі стресом. Вони виявили зміни у взаємодії між різними ділянками мозку, які можуть допомогти пояснити, як музика сприяє відновленню після стресу. Про це повідомляє видання Phys.org.

Для проведення дослідження команді знадобилися люди, що перебували у стресовому стані, і, звісно, музика:

вони залучили 120 здорових добровольців до серії експериментів і запропонували їм завдання з усної арифметики під тиском часу, покликане викликати стрес;

під час поведінкових експериментів групи по 30 учасників слухали розслаблюючу музику або заспокійливі звуки води, а дослідники відстежували їхній настрій, частоту серцебиття, потовиділення та рівень кортизолу;

у експерименті зі скануванням мозку використовувалася та сама схема. Однак учасників спостерігали всередині сканера фМРТ, щоб побачити, як змінюється взаємодія між різними ділянками їхнього мозку під час відновлення.

Отримані результати допомагають пояснити, чому після гострого стресу музика заспокоює нас ефективніше, ніж природні звуки, — вказано у статті.

Ті, хто слухав музику, швидше оговтувалися від стресу, ніж ті, хто слухав звуки води:

хоча обидві групи з часом оговтувалися, у «музичній» групі спостерігалося швидше зниження частоти серцебиття та потовиділення, а також більш значне поліпшення настрою;

під час експерименту зі скануванням мозку дослідники зібрали зразки слини, які показали нижчий рівень кортизолу у «музичній» групі.

Сканування мозку показало, що музика змінювала взаємодію між:

слуховою корою, яка обробляє звук;

острівцем (інсулою), який контролює тілесні відчуття;

таламусом, який передає сенсорну інформацію.

Ці зміни були пов’язані з відновленням організму після стресу, зокрема зі змінами частоти серцебиття та іншими показниками стресової реакції організму.

Музика не просто маскує стрес; вона створює структурну основу, яка переформатує реакцію мозку на нього, — наголошують дослідники.

Однак позитивний вплив музики спостерігався під час відновлення після того, як учасники виконали стресове завдання, а не під час попереднього прослуховування музики.

Іншими словами, складання плейлиста перед важким днем може й не запобігти стресу, але прослуховування розслаблюючої музики після нього може допомогти швидше відновитися, — наголошується у статті.

Джерело: Phys.org