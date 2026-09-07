Шкідлива звичка сприяє збільшенню самотності курця, фото: Pixabay

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Ракурс

Куріння не є соціальною діяльністю і призводить до посилення відчуття самотності.

Це показали результати нещодавнього масштабного загальноєвропейського дослідження, повідомляється прес-служба Європейського респіраторного товариства (ERS).

Куріння вважалося «соціальною діяльністю», але ми регулярно спостерігаємо, як люди з захворюваннями, пов’язаними з курінням, стають дедалі більш соціально ізольованими та самотніми, — наголошують дослідники.

Учені зазначають, що проведене раніше в Англії дослідження показало, що люди, які курять, стають самотнішими, ніж ті, хто не курить. Але на такі результати могли вплинути культурні та соціальні норми. Тож дослідники вирішили перевірити, чи спостерігається такий самий зв’язок між курінням і самотністю також в інших країнах.

Учені проаналізували дані понад 50 тис. осіб із 15 країн, які брали участь у дослідженні «Опитування щодо здоров’я та старіння в Європі» (SHARE):

вони оцінювали рівень самотності учасників за допомогою шкали самотності UCLA, яка визначає показник самотності на основі того, як часто людина відчуває брак спілкування, відчуває себе відстороненою та ізольованою від інших;

дослідники порівняли людей, які на той час палили, з тими, хто не палив, а через два роки провели повторне опитування за тим самим опитувальником;

середній вік учасників дослідження становив 67 років. 22% з них на початку дослідження були курцями, а 48,5% страждали від більш ніж двох хронічних захворювань.

Дослідники виявили, що:

люди, які на той час палили, відчували себе самотнішими порівняно з некурцями, навіть після врахування інших факторів, що могли вплинути на результати, таких як вік чи стать;

у людей, які на той час палили, з часом спостерігалося також більш значне посилення відчуття самотності, навіть після врахування демографічних показників та їхнього початкового рівня самотності;

між європейськими регіонами спостерігалися лише незначні відмінності.

Зокрема, учені виділили такі ймовірні механізми, які призводить до збільшення самотності через куріння:

прогресуючі захворювання, пов’язані з курінням, обмежують мобільність, ускладнюючи людям доступ до соціальної діяльності та участь у ній;

соціальні норми щодо куріння серед інших людей. Заборона куріння в громадських місцях і неформальному середовищі, вільному від куріння в будинках людей, може зробити такі місця менш привабливими для людей, які палять, що може обмежити потенціал соціальних взаємодій.