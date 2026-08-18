Як музика впливає на мозок, встановили учені

Музика впливає на мозкові хвилі подібно до усної мови

https://racurs.ua/ua/n215678-yak-muzyka-vplyvaie-na-mozok-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Музика створює характерні патерни в ділянках мозку, пов’язаних з уявою та осмисленням, подібні до тих, що викликаються усними розповідями.

Це показало нове дослідження учених з Принстонського університету (США), повідомляє видання EurekAlert.

Учені за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) просканували мозок піддослідних, поки вони слухали 10 однакових незнайомих уривків інструментальної музики та 10 однакових усних оповідань під час двох різних сесій. Після кожного уривка музики чи мовлення вони описували, що уявили собі під час прослуховування. Результати фМРТ показали, що:

мережі, відповідальні за уяву та осмислення, активувалися однаково незалежно від того, чи їх стимулювала музика, чи мова;

різні слухачі повідомляли про спільні асоціації щодо одних і тих самих незнайомих музичних уривків. В середньому 71% учасників збігався з «консенсусною» історією для кожного музичного уривка;

збіги уривків мови та музики, які запускали ту саму уявну історію, також викликали подібні патерни в тих самих ділянках мозку. Це включало не лише слухові області, які обробляють звуки мови та музики, але й мережу вищого рівня, яка з'єднує області, відповідальні за уяву, пам’ять та осмислення.

Те, що ми тут спостерігаємо, — це зовсім інший вимір створення сенсу в музиці, — наголошують учені. — Люди іноді характеризують музику як абстрактний стимул, але ми бачимо, що слухачі беруть участь у дуже конкретному процесі створення сенсу.

За словами учених, це відкриття також може відкрити вікно у те, що відбувається в мозку під час спонтанних думок, коли розум «блукає", а у майбутньому — запропонувати клінічні застосування для лікування випадків депресії або тривоги, коли пацієнти зациклюються на певному шаблоні думок.

Джерело: EurekAlert