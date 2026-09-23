Астрономи вперше зафіксували радіосигнали від планети біля іншої зірки

Так може виглядати β Живописця b, зображення: ESO L. Calçada/N. Risinger

https://racurs.ua/ua/n216403-astronomy-vpershe-zafiksuvaly-radiosygnaly-vid-planety-bilya-inshoyi-zirky.html

Ракурс

Екзопланети — це планети, що обертаються навколо віддалених зірок далеко за межами нашої Сонячної системи.

Перші з них були відкриті ще у 1990-х роках і ось тепер вчені з Центру астрофізики Гарвардського університету та Смітсонівського інституту (США) вперше зафіксували радіосигнали, що надходять безпосередньо з однієї із них — молодого масивного газового гіганта під назвою β Pictoris b (Бета Живописця b), котрий розташований на відстані приблизно 63 світлових років від Землі, повідомляє видання Phys.org.

І ні, це не є доказом того, що інопланетні цивілізації спілкуються між собою. Радіохвилі походять від полярних сяйв, пов’язаних із потужним магнітним полем планети, — наголошується у статті.

Полярні сяйва можуть виникати, коли високоенергетичні заряджені частинки рухаються вздовж ліній магнітного поля планети та взаємодіють з її верхніми шарами атмосфери. Наприклад, на Землі це спричиняє північне сяйво.

Зазначається, що раніше вже фіксували радіосигнали, виявлені в екзопланетних зоряних системах, але їх не можна було безпосередньо пов’язати з самою планетою, оскільки астрономи не могли визначити, чи сигнал надходив від зірки, чи від планети.

Цього разу дослідники за допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці зафіксували слабкі, повторювані спалахи радіосигналів, що походили з системи β Pictoris:

щоб точно визначити джерело, дослідники порівняли свої радіозображення з точними координатами надзвичайно віддалених фонових квазарів, які виступали в ролі фіксованих орієнтирів;

це дозволило визначити точні координати як зірки, так і планети. Коли учені наклали свої радіозображення на цю карту, радіосигнал збігся з положенням β Pictoris b, а не її материнської зірки.

Ці радіосигнали також дали змогу дізнатися дещо про саму планету:

дослідники підрахували, що в місці генерації радіохвиль магнітне поле β Pictoris b має напруженість щонайменше 1 тис. 250 гаус. Це набагато сильніше, ніж магнітне поле Юпітера і є першим випадком прямого вимірювання напруженості магнітного поля екзопланети;

у своїй статті автори зазначають, що ці результати відповідають теоретичним прогнозам щодо сили магнітних полів, які генерують молоді масивні гігантські планети.

Джерело: Phys.org