Пара взаємодіючих галактик MCG+12-02-001, джерело: Image credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony

https://racurs.ua/ua/n214436-kosmichnyy-vulkan-sfotografuvav-habbl-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп «Хаббл» зробив дивовижний знімок пари взаємодіючих галактик, яка нагадує «космічний вулкан».

Відповідний знімок опублікований на сторінках «Хаббла» в соцмережах.

Ці дві взаємодіючі галактики майже нагадують вулкан, що вивергається. Ця пара, відома під назвою MCG+12−02−001, явно перебуває під впливом гравітаційної взаємодії, внаслідок чого космічна речовина розлітається в протилежних напрямках, — вказано в описі фото.

Зазначається, що ці галактики, розташовані від нас на відстані близько 200 мільйонів світлових років, на земному небі розташована в сузір’ї Кассіопеї.