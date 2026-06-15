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Пара взаимодействующих галактик MCG+12-02-001, источник: Image credit: NASA, ESA, Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, и A. Evans

«Космический вулкан» сфотографировал «Хаббл» (ФОТО)

15 июн 2026, 22:15
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Космічний телескоп «Хаббл» зробив дивовижний знімок пари взаємодіючих галактик, яка нагадує «космічний вулкан».

Відповідний знімок опублікований на сторінках «Хаббла» в соцмережах.

Ці дві взаємодіючі галактики майже нагадують вулкан, що вивергається. Ця пара, відома під назвою MCG+12−02−001, явно перебуває під впливом гравітаційної взаємодії, внаслідок чого космічна речовина розлітається в протилежних напрямках, — вказано в описі фото.

Зазначається, що ці галактики, розташовані від нас на відстані близько 200 мільйонів світлових років, на земному небі розташована в сузір’ї Кассіопеї.

Пара взаємодіючих галактик сяє на тлі чорного космосу, усіяного зірками. Ці дві галактики нагадують вивергаючий вулкан, причому верхня галактика здається більшою. Джерело: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University)

Источник: Ракурс


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