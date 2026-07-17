Куда исчезло серебро Солнечной системы, установили ученые

В Солнце больше серебра, чем считалось, фото: RawPixel

https://racurs.ua/n215079-kuda-ischezlo-serebro-solnechnoy-sistemy-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Сонце містить на 55% більше срібла, ніж вважалося раніше.

Це встановили учені з Уппсальського університету (Швеція), повідомляє видання EurekAlert.

Їх відкриття вирішує давню проблему відсутності срібла в Сонячній системі. До цього часу кількість срібла, виміряна на Сонці, була значно нижчою, ніж у хімічно примітивних метеоритах, які утворилися одночасно з ним однієї хмари газу та пилу 4,6 млрд років тому.

Як і більшість зірок, Сонце майже повністю складається з водню та гелію, і лише 1,5% його маси складається з більш важких елементів, таких як вуглець, залізо або срібло. Проте ці мікроелементи надзвичайно важливі. Вони діють як скам’янілий запис космосу.

Нові знання про склад Сонця важливі для розуміння інших зірок, планет і космічного матеріалу, оскільки Сонце є однією з ключових опорних точок астрономії, — наголошують учені.

Важкі елементи утворюються в зірках і під час зоряних вибухів і стають частиною нових поколінь зірок і планет. Встановлення чисельності цих елементів є ключовим для розуміння розвитку Чумацького Шляху.

Щоб визначити кількість срібла на Сонці, дослідники проаналізували сонячне світло за допомогою спектроскопії:

коли атоми в сонячній атмосфері поглинають світло, вони створюють темні особливості поглинання на певних довжинах хвиль у спектрі, відомі як спектральні лінії. Ці лінії діють як відбитки пальців, причому кожен елемент створює унікальний візерунок;

«відбиток пальця» порівнюється з розрахованими моделями атмосфери для кількісної оцінки кількості срібла на Сонці. Попередні оцінки базувалися на спрощених моделях. Однак у цьому новому дослідженні дослідники розробили нову модель, яка передбачає на 55% більше срібла, ніж раніше. У ній учені поєднали динамічну модель зовнішніх шарів Сонця з покращеними розрахунками атомної фізики, щоб зафіксувати, як атоми срібла взаємодіють зі світлом та іншими частинками. Нова модель враховує, як світло впливає на ті самі атоми срібла, які створюють темні лінії поглинання.

Розрахунки були проведені з використанням шведського суперкомп’ютера Tetralith.

За допомогою нашої нової моделі ми змогли точніше інтерпретувати спектральні лінії, які використовуються для визначення кількості сонячного срібла, — зазначають дослідники.

Зазначається, що отримані результати також покращують розуміння того, як срібло та інші елементи виробляються в зірках і зоряних вибухах, а потім включаються в нові покоління зірок і планет. Цей же метод тепер буде застосовано і до інших зірок.

Вивчаючи світло зірок різних типів і віку, ми сподіваємося зрозуміти, де срібло утворюється у Всесвіті, і як воно з часом було розподілене по Чумацькому Шляху, — резюмують учені.

Джерело: EurekAlert