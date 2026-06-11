Вселенная продолжает расширяться — ученые опровергли «кризис» в космологии

Расширение Вселенной по-прежнему продолжает ускоряться, фото: Pixabay

https://racurs.ua/n214366-vselennaya-prodoljaet-rasshiryatsya-uchenye-oprovergli-krizis-v-kosmologii.html

Ракурс

Наприкінці 2025 року група астрономів шокувала наукову спільноту твердженнями про те, що докази існування темної енергії — таємничої сили, яка «розтягує" космос — слабшають настільки, що розширення Всесвіту більше не прискорюється. Автори тієї сенсаційної роботи припускали, що методи вимірювання космічних відстаней за допомогою наднових зірок є фундаментально помилковими

Проте нове дослідження групи учених під керівництвом Саутгемптонського університету (Вкелика Британія), у складі якої були два лауреати Нобелівської премії та представники інституцій з усього світу, показало, що розширення Всесвіту, як і раніше, продовжує прискорюватися, повідомляє видання EurekAlert.

Відкриття прискореного розширення Всесвіту, зроблене раніше Адамом Ріссом, Браяном Шмідтом та американським астрофізиком Солом Перлмуттером, принесло їм Нобелівську премію з фізики у 2011 році. Якби заяви 2025 року виявилися правдою, це перекреслило б майже три десятиліття астрономічного прогресу.

Зазначається, що британські учені провели переоцінку даних і ними було виявило, що Всесвіт поводиться саме так, як і очікувалося.

За словами провідного автора цього дослідження доктора Філа Візмана, дискусія, яка розгорілася після торішніх відкриттів, була результатом наукового непорозуміння, а не недоліку самого Всесвіту.

Попередні та загальновизнані вимірювання, насправді, були правильними, і наше сучасне розуміння долі Всесвіту залишається міцним. На щастя, ми уникнули цієї кризи, але таємниця того, чому Всесвіт все ще прискорюється у розмірах, залишається, — наголосив він. — Довівши правильність наших вимірювань, ми можемо повернутися до спроб зрозуміти, що насправді є темна енергія, замість того, щоб гадати, чи існує вона взагалі.

У цьому новому дослідженні команда учених аналізувала наднові типу Ia — потужні вибухи білих карликів:

резонансне дослідження 2025 року стверджувало, що зі старінням Всесвіту ці наднові мали іншу максимальну яскравість, що нібито вводило вчених в оману;

однак Саутгемптонська група виявила, що помилка дослідження 2025 року полягала в оцінці віку цих зірок. Вони довели, що опоненти безпідставно прирівняли вік галактики до віку зірки, яка вибухнула, а також не врахували масу батьківських галактик — стандартну поправку, яку використовують у сучасній космології для підтвердження точності.

Інший учасник дослідження, професор Марк Салліван, також із Саутгемптонського університету, наголосив, що перегляд загальноприйнятих теорій та спостережень є основою науки:

Саме так і відбувається прогрес. Хоча ця ідея виявилася хибною, вона відкрила нові підходи до розуміння того, як вибухають наднові, та як ми можемо точніше вимірювати темну енергію.

Джерело: EurekAlert