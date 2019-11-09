Ученые уточнили постоянную Хаббла, фото:

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Скорость расширения Вселенной, также известную как постоянная Хаббла, уточнила международная группа ученых с помощью современных технологий и методов.

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Данные по ослаблению космических гамма-лучей, полученные от наземных и орбитальных телескопов, позволили определить, что постоянная Хаббла составляет 67,5 км в секунду на мегапарсек (один мегапарсек эквивалентен примерно 3,26 млн световых лет). Об этом сообщает пресс-служба Клемсонского университета (США).

Постоянная Хаббла означает, что галактика, расположенная от нас на расстоянии один мегапарсек, будет удаляться от нас на скорости 67,5 км в секунду из-за расширения Вселенной. В то же время галактика, которая находится в двух мегапарсеках от нашей галактики, будет удаляться вдвое быстрее.

Гамма-лучи являются наиболее «энергичной» формой света. Во время их взаимодействия с екстрагалактическим фоновым светом (космическим туманом, состоящий из ультрафиолетового, видимого и инфракрасного света, излучаемого звездами или расположенным рядом пылью) остается заметный отпечаток — постепенная потеря потока.

Степень взаимодействия зависит от продолжительности их пребывания во Вселенной. И расстояние, которое гамма-лучи преодолели, зависит от расширения. Если расширение небольшое, они проходят небольшое расстояние. Если расширение большое, они проходят очень большое расстояние, — отмечают ученые.

Получив эти данные, ученые «перевернули доску», использовав информацию о степени поглощения гамма-лучей для расчета скорости расширения Вселенной.

Постоянную Хаббла предложил американский астроном Эдвин Хаббл (1889−1953), в честь которого назван известный космический телескоп NASA. В начале XX в. Хаббл стал одним из первых астрономов, сделавших вывод, что Вселенная состоит из многих галактик.

Хаббл сначала оценил скорость расширения Вселенной в 500 км в секунду на мегапарсек. Впоследствии астрономы значительно уточнили этот показатель.

Напомним, недавно ученые вдвое «уменьшили» массу самого легкого вещества в мире — нейтрино.