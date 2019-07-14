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Ученые сфотографировали квантовую запутанность двух фотонов

Ученые впервые сфотографировали фундаментальное явление квантовой физики, пугавшее Эйнштейна (ФОТО)

14 июл 2019, 16:56
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Ученики из шотландского Университета Глазго сделали первый в истории снимок квантовой запутанности.

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Это первый раз, когда людям удалось заснять взаимодействие частиц, которое лежит в основе науки о квантовой механике и является основой квантовых вычислений, сообщает Science Alert.

Квантовая запутанность — это феномен, при котором квантовые состояния нескольких частиц оказываются взаимосвязанными независимо от расстояния между ними. Это явление настолько странное, что Эйнштейн в свое время назвал его «жуткой деятельностью на расстоянии».

Он с коллегами довел, что если квантовая механика полностью бы отражала реальность, то знания о состоянии одной части запутанной системы автоматически давали бы информацию о состоянии другой. Это означало бы, что информация может передаваться быстрее, чем скорость света, что невозможно по законам классической физики.

В квантовой механике частицы одновременно являются и волнами без определенного положения в пространстве. Только когда появляется наблюдатель, они принимают одно из квантовых состояний. Запутанные частицы влияют на выбор состояния друг друга, даже если между ними большое расстояние.

Шотландские ученые разделили пару запутанных фотонов, направив один из них через жидкокристаллический материал, известный как борат-β-барий (нелинейный оптический кристалл), вызывая четыре фазовые переходы, а другой — сразу на детектор. Камера сняла момент, когда оба фотона подвергались одинаковым преобразованиям, хотя и находились в разных условиях. Это и является моментом квантовой запутанности.

Запутанные фотоны, фото: Science Advances

Схема эксперимента, фото: Science Advances

Напомним, в 2017 году ученые открыли и сфотографировали самый быстрый объект на Земле.


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