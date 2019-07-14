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Учені сфотографували квантову заплутаність двох фотонів

Учені вперше сфотографували фундаментальне явище квантової фізики, яке лякало Ейнштейна

14 лип 2019, 16:56
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Учні з шотландського Університету Глазго зробили перший в історії знімок квантової заплутаності.

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Це перший раз, коли людям вдалося зафільмувати взаємодію частинок, що лежить в основі науки про квантову механіку і є основою квантових обчислень, повідомляє Science Alert.

Квантова заплутаність — це феномен, при якому квантові стани декількох частинок виявляються взаємопов'язаними незалежно від відстані між ними. Це явище настільки дивне, що Ейнштейн свого часу назвав його «моторошною діяльністю на відстані».

Він з колегами довів, що якщо квантова механіка повністю б відображала реальність, то знання про стан однієї частини заплутаної системи автоматично давали б інформацію про стан іншої. Це означало б, що інформація може передаватися швидше, ніж швидкість світла, що неможливо за законами класичної фізики.

У квантовій механіці частинки одночасно є і хвилями без певного положення в просторі. Тільки коли з’являється спостерігач, вони приймають один з квантових станів. Заплутані частинки впливають на вибір стану один одного, навіть якщо між ними велика відстань.

Шотландські вчені розділили пару заплутаних фотонів, спрямувавши один з них через рідкокристалічний матеріал, відомий як борат-β-барій (нелінійний оптичний кристал), викликаючи чотири фазові переходи, а інший — відразу на детектор. Камера зафільмувала момент, коли обидва фотони зазнавали однакових перетворень, хоча й перебували в різних умовах. Це і є моментом квантової заплутаності.

Заплутані фотони, фото: Science Advances

Схема експерименту, фото: Science Advances

Нагадаємо, у 2017 році вчені відкрили та сфотографували найшвидший об'єкт на Землі.


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