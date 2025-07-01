Дослідження показує, що пошук в Інтернеті може перешкоджати творчості

https://racurs.ua/ua/n207480-guglinnya-shkodyt-tvorchosti-ucheni.html

Ракурс

Інтернет має величезну кількість накопичених людських знань, але за певних сценаріїв використання пошукових систем може стати на заваді колективній творчості.

Це показало нове дослідження учених з Університету Карнегі-Меллона (США), повідомляє видання EurekAlert.

Коли людей просять провести мозковий штурм для пошуку нових креативних способів використання звичайного предмета, першою реакцією може бути пошук в інтернеті та перегляд вже існуючих ідей, перш ніж вони візьмуться за папір. Цікаво, що це може зашкодити колективній творчості, — вказано у статті.

У своєму дослідженні учені попросили учасників мозкового штурму придумати нові способи використання двох предметів — парасольок і щитів:

у деяких випробуваннях учасники мали доступ до пошуку Google;

в інших їм було заборонено звертатися за допомогою до пошукових систем.

Хоча дослідження не виявило статистично значущої різниці між креативністю людей, які мали доступ до пошуку в інтернеті, і тих, хто його не мав, при об'єднанні в групи виявилося, що пошук в інтернеті гальмував генерування їхніх ідей.

Це пов’язано з тим, що користувачі Google знаходили однакові відповіді, часто в одному і тому ж порядку, оскільки вони покладалися на Google, в той час як користувачі, які не використовували Google, вигадували більш різноманітні відпповіді, — зазначають дослідники.

Дослідження також виявило несподівану закономірність між двома предметами — парасольками та щитами:

у той час як пошук в Інтернеті виявив безліч альтернативних варіантів використання парасольок, для щитів знайшлося небагато;

учасникам було важче генерувати нові ідеї для парасольок — можливо, тому, що легкодоступні пропозиції в Інтернеті обмежували їхнє мислення. На противагу цьому, відсутність вже існуючих ідей для щитів, можливо, залишила більше простору для розквіту творчості.

Це може бути прикладом так званого «ефекту фіксації», коли демонстрація можливого вирішення проблеми спонукає учасників думати про інші, схожі відповіді, але вочевидь заважає їм думати про нові або відмінні відповіді, — вказано у статті.

«Це дослідження є першим доказом того, що пошук в інтернеті може викликати ефект фіксації», — наголошують дослідники.

Учені наголошують — хоча дивлячись на такі результати може виникнути спокуса заявити, що інтернет обмежує нашу здатність мислити творчо, доступ до інтернету насправді змінює спосіб мислення та вирішення проблем. Тому замість того, щоб просто уникати пошукових систем під час мозкового штурму, краще дослідити, як такі ресурси можна використовувати більш ефективно.

Інтернет не робить нас менш розумними, але ми можемо використовувати його у спосіб, який не є корисним, — наголошують дослідники.

Так, дослідники вважають, що:

проведення невеликого офлайн-мозкового штурму перед зверненням до інтернету може допомогти уникнути ефектів фіксації, які спостерігалися в дослідженні, — мета полягає не в тому, щоб відмовитися від можливостей онлайн-пошуку, а в тому, щоб навчитися краще використовувати їх;

відчуття ефекту фіксації, ймовірно, не є такою вже й великою проблемою для повсякденних завдань. Іншими словами, немає потреби «винаходити велосипед» для більшості речей, які ми шукаємо в інтернеті.

Джерело: EurekAlert