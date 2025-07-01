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Завдання удару по потягу російських загарбників, скріншот відео
У ГУР розповіли, як вразили потяг окупантів на Запоріжжі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207479-u-gur-rozpovily-yak-vrazyly-potyag-okupantiv-na-zaporijji-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінках у соцмережах розповіла про нещодавні операції проти використовуваної ворогом залізничної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Зазначається, що:
- на ТОТ Запоріжжя 26 червня 2025 року внаслідок вибуху було зруйноване залізничне полотно.
- В результаті рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень;
- 1 липня 2025 року росіяни відновили шпали й рейки, пустили військовий «товарняк», але трапився ще один вибух — ворожий локомотив було виведено з ладу — одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована.
Боротьба з російською нечистю триває! — наголошують у ГУР.