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Ракурс
Завдання удару по потягу російських загарбників, скріншот відео

У ГУР розповіли, як вразили потяг окупантів на Запоріжжі (ВІДЕО)

1 лип 2025, 16:50
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Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінках у соцмережах розповіла про нещодавні операції проти використовуваної ворогом залізничної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Зазначається, що:

  • на ТОТ Запоріжжя 26 червня 2025 року внаслідок вибуху було зруйноване залізничне полотно.
  • В результаті рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень;
  • 1 липня 2025 року росіяни відновили шпали й рейки, пустили військовий «товарняк», але трапився ще один вибух — ворожий локомотив було виведено з ладу — одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована.

Боротьба з російською нечистю триває! — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


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