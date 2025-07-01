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Задача удара по поезду российских захватчиков, скриншот видео

В ГУР рассказали, как поразили поезд окупантов на Запорожье (ВИДЕО)

1 июл 2025, 16:50
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Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінках у соцмережах розповіла про нещодавні операції проти використовуваної ворогом залізничної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Зазначається, що:

  • на ТОТ Запоріжжя 26 червня 2025 року внаслідок вибуху було зруйноване залізничне полотно.
  • В результаті рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень;
  • 1 липня 2025 року росіяни відновили шпали й рейки, пустили військовий «товарняк», але трапився ще один вибух — ворожий локомотив було виведено з ладу — одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована.

Боротьба з російською нечистю триває! — наголошують у ГУР.

Источник: Ракурс


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