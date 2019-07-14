Сегодня в Париже состоялся парад по случаю годовщины взятия Бастилии, фото: Kamil Zihnioglu

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В столице Франции Париже митингующие из движения «желтых жилетов» попытались устроить акцию протеста во время парада по случаю годовщины взятия Бастилии.

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Проезд президента Франции Эммануэля Макрона сопровождался свистом со стороны «желтых жилетов», которые пытались прорваться на Елисейские поля. Этот свист было хорошо слышно на телетрансляциях парада, сообщает France Info.

Накануне парада несколько человек также выкрикивали лозунги с призывами отставки Макрона.

Сообщается о задержании нескольких лидеров «желтых жилетов» — Эрика Друэ, Максима Николя, Жерома Родригеса и Стефана Еспика. При этом задержание Друэ показали в прямом эфире на французском телевидении во время трансляции парада.

Демонстрантам сегодня также не позволили пронести с собой на Елисейские поля жилеты желтого цвета. Однако они смогли найти им замену в виде желтых надувных шаров.

Отмечается, что в столице Франции действует распоряжение местных властей, которые запретили любые акции «желтых жилетов» сегодня на территориях, расположенных вблизи Елисейских полей.

Напомним, в марте во время акции «желтых жилетов» в Париже «коктейлем Молотова» подожгли всемирно известный ресторан.