Пожар в ресторане Fouquet's, фото: liveuamap.com

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Во время сегодняшних митингов «желтых жилетов» в столице Франции Париже один из брошенных «коктейлей Молотова» поджег символ парижской богемы — расположенный на Елисейских полях ресторан Fouquet’s.

Эта акция протеста, которую проводят против политики президента Франции Еминуеля Макрона одетые в желтые дорожные жилеты митингующие, стала уже 18-й по счету, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что на витринах ресторана заранее были установлены защитные щиты, однако они не смогли выдержать напора погромщиков и мародеров.

В конце дня брошенная бутылка с зажигательной смесью смогла поджечь штору на веранде ресторана. Пока успели прибыть пожарные, огонь уже охватил веранду. Впрочем, пожарным удалось остановить распространение пламени.

Fouquet’s — один из самых дорогих ресторанов Парижа, именно здесь решил праздновать свою победу на президентских выборах 2007 года Николя Саркози.

Всего сегодня в парижском квартале Елисейских полей под скандирование «революция» протестующие подожгли и разграбили несколько магазинов, продающих предметы роскоши и газетный киоск, а также подожгли расположенный на первом этаже одного из зданий банк. Пламя впоследствии распространилось на остальное здание. Его жителей пришлось эвакуировать. В результате инцидента пострадали 11 человек.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в своем Твиттере назвал лиц, совершивших поджог банка, «убийцами». По его оценкам, в сегодняшних протестах приняли участие от семи до восьми тысяч человек, полторы тысячи из них он охарактеризовал как «ультраагресивних», которые пришли только, чтобы участвовать в столкновениях с полицией.

В ранних демонстрациях «желтых жилетов» в конце прошлого года участвовали более четверти миллиона человек.

Полиция сообщает о задержании не менее 94-х человек.

Напомним, в феврале «желтые жилеты» совершили нападение на дом бывшего премьер-министра Бельгии Элио ди Рупо.