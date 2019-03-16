Пожар в лагере Гаджирам оставил без крыши над головой 15 тыс. человек, фото: twitter.com/NRC_Norway

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Пожар в лагере для беженцев Гаджирам, расположенном на северо-востоке Нигерии, привел к гибели восьми человек, еще 15 тыс. остались без крыши над головой.

В этом лагере находились беженцы, спасающиеся от боевых действий, которые ведут правительственные войска с боевиками исламистской организации «Боко Харам», сообщает агентство Reuters.

Гуманитарный кризис в регионе привел к появлению около 2 млн беженцев, которые часто вынуждены жить в переполненных плохо приспособленных лагерях, где не хватает пищи и медицинской помощи.

«Источником пожара была искра из кухонной печи, которую использовал ребенок, готовивший еду», — сообщила в своем Твиттере неправительственная гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев, которая защищает права людей, пострадавших от вынужденного переселения.

Отмечается, что уцелевшие беженцы теперь остались без крова и доступа к чистой воде. Среди них около 6 тыс. детей и более 4 тыс. беременных женщин и женщин с грудными детьми.

Напомним, в городе Лагос в Нигерии недавно обвалилось трехэтажное здание, в котором располагалась местная школа. В результате инцидента под обломками оказались около 100 человек.