Теракт в Новой Зеландии: один из посетителей мечети помешал террористу продолжать стрельбу (ВИДЕО)

Абдул Азиз, фото: Vincent Thian

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Один из безоружных посетителей мечети Линвуд заставил 28-летнего австралийца Брентона Тарранта прекратить стрельбу и поспешно отступить.

15 марта Таррант атаковал две мечети в новозеландском городе Крайстчерче во время своерщения там молитвы. Жертвами его нападения стали в общей сложности 50 человек, еще 45 ранены. В первой мечети он убил 41-го человека и ранил еще 48, однако из другой, расположенной в пяти километрах он, убив семерых человек, неожиданно быстро уехал на своем автомобиле, сообщает агентство Associated Press.

Свидетели рассказывали, что ему помешал один из посетителей мечети. Однако кто это именно, не было известно.

Впоследствии имам мечети Латеф Алаби рассказал, что это был 48-летний выходец из Афганистана Абдул Азиз.

По словам Азаиза, когда нападающий подходил к мечети, он открыл огонь по людям, стоявшим рядом со зданием.

«Мы начали молиться, как вдруг раздались выстрелы. Их звук я хорошо знаю, ни с чем не спутаешь после Афганистана», — отметил Азиз.

По его словам, он увидел, что ко входу в мечеть идет вооруженный человек. Имам, который понял, что происходит террористическое нападение, призвал прихожан немедленно бежать, однако Азиз попытался помешать злоумышленнику.

Для этого он выбежал наружу, начал кричать, пытаясь сбить того с толку, а также бросил в террориста устройство для считывания кредитных карточек, которое попало под руки.

Азиз отмечает, что хотел отвлечь стрелка от мечети, где находились 80 человек, в том числе и его четверо сыновей, младшему из которых было пять лет.

«Он взял еще одно оружие, направил его на меня и начал стрелять, но я просто уклонился между машинами и побежал. Я хотел, чтобы он пошел за мной на автостоянку, поскольку это спасло бы больше людей в мечети, но он, возможно, не видел меня», — рассказал Азиз.

Во время этого инцидента у злоумышленника выпало из рук ружье. Азиз подобрал ее, но в нем уже закончились патроны. Тогда он попытался привлечь внимание террориста возгласами: «Я снаружи, я снаружи».

Когда террорист снова вернулся к своему автомобилю, Азиз бросил в него ружье и разбил стекло транспортного средства. По словам мужчины, стрелок испугался, начал ругаться, а потом уехал. Азиз попытался преследовать террориста, однако тому удалось покинуть место инцидента.

Тарранта впоследствии задержали новозеландские правоохранители. Суд избрал для него меру пресечения — содержания под стражей до 5 апреля.